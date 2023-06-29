Необычные привычки водных знаков Зодиака, которые не все смогут терпеть

“Привычка свыше нам дана, замена счастию она”, - писал Александр Сергеевич Пушкин в “Евгении Онегине”. С самого детства мы мало-помалу “обрастаем” привычками, своего рода ритуалами, которые помогают справляться со стрессом, чувствовать себя увереннее в незнакомой обстановке. Вот только не всегда эти милые чудачества кажутся таковыми окружающим. Рассказываем, какие раздражающие привычки свойственны водным знакам зодиака - они буквально выводят из себя всех вокруг.

Рак

Все представители воздушной стихии очень сентиментальны, но Рак - особенно. Люди, рожденные под этим знаком, очень привязываются не только к друзьям и коллегам, но еще и к вещам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Рак бережно хранит браслет, подаренный подружкой в пятом классе, или билет в кино на памятный сеанс.

Да, с одной стороны, это очень мило и трогательно.

С другой, уроженцы этого знака доводят до белого каления своих домочадцев постоянными окриками: “Не выбрасывай, это очень дорогая для меня вещь!” Порой в доме у Рака не остается ни местечка свободного, а он все никак не угомонится и не найдет сил расстаться со своей коллекцией.

Скорпион

Высокий статус - вот что имеет значение для представителей этого водного знака. Скорпион как будто бы постоянно находится на невидимом возвышении и взирает на окружающих оттуда с оттенком презрения. Уроженцы этого знака любят подчеркивать свое особое положение, чем дико раздражают всех вокруг - как близких друзей, так и незнакомцев.

Особенно Скорпионы любят хвастаться своими покупками - вернее, как бы невзначай продемонстрировать окружающим лейбл престижного бренда на одежде, аксессуаре или другой вещи.

В такие минуты людям, находящимся рядом с представителем знака, хочется посоветовать ему быть проще.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб обладают массой привычек, которые вызывают у окружающих как минимум недоумение, как максимум - дискомфорт. Представители водной стихии настолько глубоко погружены в себя, что совершенно не обращают внимания на то, что думают о них посторонние, хорошо ли им рядом.

Одной из характерных черт Рыб, которая неимоверно выводит из себя окружающих - это привычка быстро ходить.

Настолько быстро, что за ними никто не успевает. Возможно, конечно, что уроженцы водного знака любят перемещаться так же стремительно, как рыбки, вот только это доставляет спутникам массу неудобств.