Необъятная бочка: звезда «Холопа» так растолстела, что на нее без слез не взглянешь

Александра Бортич не слишком сильно беспокоится о своей фигуре и здоровье. Ради любимой работы актриса готова даже изуродовать себя лишним весом. Многие были в шоке, увидев, во что превратилась звезда «Холопа».

Чтобы появиться на съемочной площадке комедийного фильма «Я худею», блондинка наела целых 20 килограммов. И хоть знаменитость была похожа на необъятную бочку, она не стеснялась носить купальники. Фанаты плакали, но смотрели на подурневшую артистку.

После Бортич похудела, правда, ненадолго. Во время беременности она снова сильно округлилась. В любом случае паниковать смысла не было. Любимица народа умеет не только раздаваться в объемах, но и возвращаться в превосходную форму. Она вновь проделала свой любимый трюк, и поклонники, увидев, что лицедейка опять постройнела, выдохнули с облегчением.