Немногие знают: почему нельзя говорить с покойниками на кладбище

Многие люди, похоронившие близкого человека, приходят на кладбище, чтобы посидеть рядом с могилой и поговорить с усопшим. В народе считается, что души умерших слышат слова, обращенные к ним, а кто-то искренне верит, что посещение могилы помогает справиться с тяжелой утратой. Однако, по мнению психологов и священнослужителей, лучше воздержаться от таких визитов на кладбище - рассказываем, почему.

Что думают психологи

Люди, далекие от знаний в области психологии, считают, что беседы с умершим близким помогают пережить потерю. Однако настоящие специалисты настоятельно не рекомендуют посещать кладбище для разговоров с покойным близким. Такое времяпровождение, напротив, может негативно сказаться на психике человека, пережившего утрату.

Дело в том, говорят психологи, что существует несколько стадий горя, которые необходимо пройти для того, чтобы по-настоящему принять смерть близкого и продолжить жить дальше.

Если человек регулярно посещает могилу покойного родственника или друга для бесед с ним, он тем самым бессознательно поддерживает в себе веру в то, что тот жив. Таким образом, он не дает себе осознать утрату, пережить последовательно все стадии горя и постепенно вернуться к обычной жизни. Психологи утверждают: важно вовремя отпустить умершего, попрощаться, сохранив в душе воспоминания о нем. В обратном случае отрицание утраты может привести к проблемам психологического характера.

Что думает церковь

Представители православной церкви также говорят о том, что беседовать с умершими не рекомендуется. А вот молиться об усопшем можно - например, на девятый или сороковой день, на День Ангела или на годовщину смерти. Священнослужители считают, что тоскующему человеку важно помнить о том, что в земле покоится только тело, а душа находится в ином мире и ожидает встречи в Страшном Суде.

Именно тогда, по воскресении, смогут встретиться все родные люди.

Также представители духовенства вместо частых поездок на кладбище и бесед с усопшим советуют чтить его память иными способами, которые одобряет церковь. Например, молиться о его душе, вспоминать о нем с любовью, а еще совершать благие дела - пусть даже они будет не грандиозными, но регулярными. Наблюдая за добрыми поступками близких в ином мире, души усопших испытывают большое утешение.