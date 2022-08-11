Немногие знали, что у Баскова была жена: вот что известно о бывшей супруге артиста

В конце 90-х годов Николай Басков окончил консерваторию и вместо развития в оперном искусстве решил завоевывать эстраду. За прошедшее с тех пор время он заслужил звание «золотого голоса» эстрады, а также завидного холостяка. И только преданные фанаты Баскова помнят, что за его спиной — неудавшийся брак .

В 2001 году Басков женился на Светлане, дочери известного предпринимателя Бориса Шпигеля. В тот период бизнесмен, всегда занимавшийся фармацевтикой, решил попытать силы в музыкальном продюсировании. Помогала ему в этом дочь Светлана. Молодой певец стал одним из первых их подопечных и не устоял перед яркой внешностью брюнетки. Совместная работа быстро переросла в романтические отношения между Николаем и Светланой. В 2006 году она родила сына Бронислава, которому дали двойную фамилию Басков-Шпигель.

Но растущая популярность Баскова сыграла злую шутку с его семьей. Светлане не нравилось, что муж постоянно попадает на гастролях, превращая их брак в фикцию. Николай фактически не видел сына. В результате в 2007 году они оформили развод. Шпигель прекратила не только свое общение с экс-супругом, но и запретила тому видеться с сыном. Даже фамилию артиста она не оставила Брониславу.

Мальчика воспитал второй сын Светланы, бизнесмен Вячеслав Соболев. В их браке родилась дочка. Однако вскоре и этот союз распался. Теперь женщина одна занимается воспитанием детей.