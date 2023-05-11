Немецкий зять Олега Табакова понравится далеко не всем: красавцем не назовешь

Личная жизнь старшей дочери Олега Табакова Александры сложилась не лучшим образом. Звездная наследница вышла замуж за известного иностранного актера, но счастливым этот брак не назовешь.

Табакова влюбилась в звезду немецкого кинематографа Яна Йозефа Лиферса. Вслед за своим избранником она уехала в Германию. У супругов появилась дочь Полина. А в 2005 году семья распалась.

После этого Александра вернулась на родину. Официально замуж она больше не вышла. Наследница именитого режиссера избегает внимания публики и отказывается от интервью. Между тем многие считают, что дочь Табакова не так уж много потеряла, расставшись со звездой фильма «Достучаться до небес».

Дело в том, что немецкий артист далеко не красавчик. Даже в молодости он не считался секс-символом, а к своим 58 годам стал еще менее привлекательным.