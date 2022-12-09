Немец превратил себя в двойника Джастина Бибера: его лицо будет сниться в кошмарах

Тоби Шелдон никогда не скрывал свою любовь к Джастину Биберу. При этом поклонник был в восторге не только от музыки артиста, но и от его внешности, поэтому однажды решил полностью переделать себя и стать похожим на своего кумира.

По слова преданного фаната, ему нравилось все во внешности Бибера. Для достижения полного сходства он изменил себе нос, разрез газ, форму носа и бровей, чтобы походить на Бибера в самом начале карьеры. На все операции он потратит около 100 тысяч долларов. Кроме внешности Тоби старался и одеваться как свой кумир: он покупал похожую одежду и носил точно такую же прическу с челкой, которая была отличительной чертой стиля артиста в начале карьеры.

В течение многих лет Шелдон был звездой социальных сетей из-за своей внешности. Но, как оказалось, популярность не принесла ему счастья. В 2015 году полиция Лос-Анджелеса нашла его тело в одном из мотелей недалеко от города. Как предполагают стражи порядка, запрещенные вещества, которые были обнаружены в комнате, и стали причиной его смерти.