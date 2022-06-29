«Нельзя быть таким самонадеянным»: засветившегося с семьей Прилучного осудили

Павел Прилучный столкнулся с критикой пользователей Сети из-за своего отношения к собакам. Мнением фанаты поделились в Telegram-канале артиста. В опубликованном видео знаменитость, который не так давно вернулся с отдыха, выгуливает вместе с детьми своих собак. Артист едва удерживает питомцев на поводке, которые отличаются силой и нехотя слушаются Прилучного.

Пользователи Сети не оставили без внимания ролик актера. Многие фанаты осудили знаменитость за поведение с питомцами. По их мнению, артисту нужно быть внимательнее с такими сильными собаками и обязательно надевать на них намордник, ведь одному ему вряд ли удастся справиться с ними.