«Нельзя быть таким самонадеянным»: засветившегося с семьей Прилучного осудили
Фанаты не сдержали свое возмущение.
Павел Прилучный столкнулся с критикой пользователей Сети из-за своего отношения к собакам. Мнением фанаты поделились в Telegram-канале артиста. В опубликованном видео знаменитость, который не так давно вернулся с отдыха, выгуливает вместе с детьми своих собак. Артист едва удерживает питомцев на поводке, которые отличаются силой и нехотя слушаются Прилучного.
Пользователи Сети не оставили без внимания ролик актера. Многие фанаты осудили знаменитость за поведение с питомцами. По их мнению, артисту нужно быть внимательнее с такими сильными собаками и обязательно надевать на них намордник, ведь одному ему вряд ли удастся справиться с ними.
«Нельзя быть таким самонадеянным», «Песики серьезные, боюсь представить, что будет, если сорвутся. Они без намордников», «Такую серьезную породу и без намордника — не порядок. Как бы он не был в них уверен, безопасность превыше всего!» — делятся мнением подписчики.