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Киноафиша Статьи «Нельзя быть таким самонадеянным»: засветившегося с семьей Прилучного осудили

«Нельзя быть таким самонадеянным»: засветившегося с семьей Прилучного осудили

29 июня 2022 14:35
«Нельзя быть таким самонадеянным»: засветившегося с семьей Прилучного осудили

Фанаты не сдержали свое возмущение.

Павел Прилучный столкнулся с критикой пользователей Сети из-за своего отношения к собакам. Мнением фанаты поделились в Telegram-канале артиста. В опубликованном видео знаменитость, который не так давно вернулся с отдыха, выгуливает вместе с детьми своих собак. Артист едва удерживает питомцев на поводке, которые отличаются силой и нехотя слушаются Прилучного.

Пользователи Сети не оставили без внимания ролик актера. Многие фанаты осудили знаменитость за поведение с питомцами. По их мнению, артисту нужно быть внимательнее с такими сильными собаками и обязательно надевать на них намордник, ведь одному ему вряд ли удастся справиться с ними.

«Нельзя быть таким самонадеянным», «Песики серьезные, боюсь представить, что будет, если сорвутся. Они без намордников», «Такую серьезную породу и без намордника — не порядок. Как бы он не был в них уверен, безопасность превыше всего!» — делятся мнением подписчики.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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