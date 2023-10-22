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Неловкий момент с Валюхой в «Сватах» заметили только самые внимательные: присмотритесь (фото)

22 октября 2023 09:00
Неловкий момент с Валюхой в «Сватах» заметили только самые внимательные: присмотритесь (фото)

Магия кино.

Сериал «Сваты» поклонники знают буквально наизусть. Но даже самых преданных фанатов ждет множество открытий, если внимательно посмотреть на происходящее на экране.

Например, в одной из серий есть неловкий момент с обожаемой народом Валюхой. Заметили его, пожалуй, только самые сосредоточенные зрители. Речь идет об эпизоде, где Ольга и Юрий Ковалевы встречаются с Валентиной и Иваном Будько, приехав в лагерь к внучке в Крым. После этого герои отправляются в гостиницу вместе на машине.

В сцене, где Валюха сидит на пассажирском кресле, на ее шее отчетливо видна тонкая золотая цепочка. А вот вышла из автомобиля она уже с другим украшением.

Перед публикой героиня предстала с массивными бусами. Может быть, женщина вдруг решила сменить аксессуар по дороге, но все же такое развитие событий кажется маловероятным.

Неловкий момент с Валюхой в «Сватах» заметили только самые внимательные: присмотритесь (фото)
Фото: Кадры из сериала «Сваты» (2008-2021)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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