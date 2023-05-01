Нелли Уварова засветилась в культовом «Бумере»: спорим, вы ее не заметили (фото)

Нелли Уварова стала всероссийской знаменитостью после выхода нашумевшего сериала «Не родись красивой». Она сыграла неказистую девушку Катю Пушкареву, на долю которой выпало немало проблем. Но мало кто знает, что до этого Нелли появилась в культовой криминальной драме «Бумер».

Актрису можно заметить в крохотном эпизоде, где компания молодых парней с битой нападает на прохожего. Уварова сыграла спутницу пострадавшего, которая кричала «Помогите!». Нелли даже не показывают крупным планом, поэтому рассмотреть в этой короткой сцене будущую Пушкареву просто невозможно. Эпизод снят при минимальном освещении, и разглядеть актрису как следует тоже не получится. Неудивительно, что никто не заметил участия Уваровой в «Бумере».

Уже через два года Нелли получила свою первую главную роль в адаптации колумбийского телехита «Я — Бетти, дурнушка». Катя Пушкарева принесла актрисе всенародную любовь. После сериала «Не родись красивой» Уварова появилась в картинах «Атлантида», «М+Ж» и в других популярных лентах. В 2017 году с ее участием вышел сериал «Адаптация», где артистка сыграла сексапильную дамочку, чем восхитила своих поклонников.