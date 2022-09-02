«Нелепый образ и странное поведение»: выходка Асмус вызвала оторопь

Кристина Асмус пополнила ряды звездных мамочек, которые отвели своих детей на школьную линейку по случаю 1 сентября и не забыли сделать фото, чтобы продемонстрировать всем свой стильный аутфит. И если кому-то действительно удалось впечатлить интернет-пользователей, то звезда «Текста» у большинства лишь вызвала оторопь.

Актриса облачилась в розовый брючный костюм, который, по мнению многих поклонников, неплохо на ней смотрелся. А вот прическа явно подкачала. Асмус распустила волосы и завила их так, что они стали напоминать лапшу быстрого приготовления. Эту деталь образа не могли не заметить пользователи Сети, которые в едкой манере обсудили внешний вид артистки.