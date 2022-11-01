Неизбежная ампутация: поступок звезды «Белого солнца пустыни» впечатлит любого

Павел Луспекаев прославился как один из самых ярких актеров СССР. Зрители с упоением наблюдали за его перевоплощениями на экране, однако мало кто из них догадывался, что артист оказался на сцене только благодаря своей невероятной силе воли и чуду.

Дело в том, что уже в 16 лет он добровольцем решил отправиться на фронт. Будущий артист попал в партизанский отряд и участвовал в многочисленных операциях, пытаясь победить врага. Однако однажды он получил серьезное ранение: пуля раздробила ему локтевой сустав.

Хирурги были уверены, что руку Луспекаева не удастся спасти и настаивали на ампутации. Но когда врач уже готов был начать операцию, то артист силой воли вывел себя из обморочного состояния и заставил медика оставить руку. Пораженные решительностью молодого партизана хирурги согласились вылечить руку и отказались от ампутации.

В итоге Луспекаеву удалось восстановиться, что медики считали настоящим чудом. После войны он отправился учиться на актера и прославился сначала на сцене театра имени Товстоногова, а после — в десятках фильмов.