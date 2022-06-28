«Недвижимость на земле и под землей»: Пугачеву вывели на чистую воду

Накануне стало известно о том, что Алла Пугачева якобы стала владелицей места на израильском кладбище. В этой стране она сейчас проживает с мужем Максимом Галкиным и их детьми. Поклонники певицы тут же забили тревогу, шокированные таким решением. Фанаты опасаются за здоровье 73-летней артистки, гадая, зачем она уже размышляет о смерти.

На чистую воду Пугачеву вывела светская журналистка Алена Жигалова . Она отметила, что певица все новости о покупке места на израильском кладбище опровергает. Тем не менее, по некоторым данным, речь идет об участке земли на элитном погосте в израильском городе Кесария. Это древнееврейское кладбище, где издавна хоронили очень богатых людей. По легендам именно оттуда должен будет начаться конец света.

Жигалова подчеркнула, что хоть Пугачева и высмеивает такие слухи, в столице певица уже приобрела землю на Кузьминском кладбище по соседству с могилой брата. Там же похоронены и родители артистки.