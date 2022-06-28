Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Недвижимость на земле и под землей»: Пугачеву вывели на чистую воду

«Недвижимость на земле и под землей»: Пугачеву вывели на чистую воду

28 июня 2022 17:00
«Недвижимость на земле и под землей»: Пугачеву вывели на чистую воду

В Интернете появились слухи о приобретении певицей места на кладбище.

Накануне стало известно о том, что Алла Пугачева якобы стала владелицей места на израильском кладбище. В этой стране она сейчас проживает с мужем Максимом Галкиным и их детьми. Поклонники певицы тут же забили тревогу, шокированные таким решением. Фанаты опасаются за здоровье 73-летней артистки, гадая, зачем она уже размышляет о смерти.

На чистую воду Пугачеву вывела светская журналистка Алена Жигалова. Она отметила, что певица все новости о покупке места на израильском кладбище опровергает. Тем не менее, по некоторым данным, речь идет об участке земли на элитном погосте в израильском городе Кесария. Это древнееврейское кладбище, где издавна хоронили очень богатых людей. По легендам именно оттуда должен будет начаться конец света.

Жигалова подчеркнула, что хоть Пугачева и высмеивает такие слухи, в столице певица уже приобрела землю на Кузьминском кладбище по соседству с могилой брата. Там же похоронены и родители артистки.

«У нее недвижимость на земле и под землей», — заключила Алена в YouTube-шоу.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video