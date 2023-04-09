Недостаток превратила в достоинство: что скрывает Варлей под «фирменной» челкой

Наталья Варлей с молодых лет носит почти одну и ту же стрижку с челкой. Представить актрису с другой прической уже невозможно. Но оказывается, что Варлей не просто так выбрала этот образ.

Дело в том, что Наталья Владимировна начинала свою карьеру как артистка цирка. Однажды ей предстояло выполнить сложный трюк под куполом. Варлей полагался помощник — Борис Руденко. Перед выступлением ассистент признался будущей актрисе в любви и предложил выйти замуж, но получил отказ. Тогда Руденко отказался ей помогать и уехал.

Варлей осталась без подстраховки. Пришлось наспех искать другого ассистента и объяснять ему его обязанности. Помощнику следовало отвязать канат и медленно его спустить. Но он проморгал нужный момент, и артистка стремительно полетела вниз. Ассистент пришел к ней на помощь в последние секунды, иначе произошла бы трагедия.

Но без травм не обошлось. В ходе всей этой суеты в лоб Варлей прилетел металлический стул. Образовалась огромная гематома. Тогда Наталья Владимировна решила постричь челку, чтобы прикрыть синяк. Позднее травма зажила, а вот прическу артистка оставила — настолько ей понравился новый образ.