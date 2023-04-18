Недостатки бабушки налицо: только взгляните, какой выросла внучка Одри Хепберн (фото)

Одри Хепберн было не суждено увидеть своих внуков. Первая внучка актрисы Эмма Феррер появилась на свет через год после смерти знаменитой бабушки. Публика с неподдельным интересом наблюдала за тем, как росла звездная наследница. Однако эталонной красотки из нее так и не вышло.

Звезда фильма «Завтрак у Тиффани» вошла в историю как одна из самых привлекательных женщин ХХ века. Такой титул Эмме даже не снился. Она не унаследовала красоту своей бабушки, зато переняла все ее недостатки.

Кажется, что у голливудской дивы не могло быть изъянов, но Хепберн стеснялась своего роста (170 см). Кроме того, актриса всячески пыталась отвлечь внимание от квадратной формы лица и высокого лба — для этого она носила разные головные уборы.

Именно эти особенности внешности легендарной артистки и передались Феррер. А вот точеную фигуру бабушки унаследовать не получилось — Эмма далеко не стройняшка. Фотографии внучки Одри Хепберн, которой все же удалось построить модельную карьеру, вызывают у интернет-пользователей лишь разочарование.