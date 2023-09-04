«Нечистый попутал»: Валюха из «Сватов» чуть не увела коллегу из семьи

Татьяна Кравченко начала строить карьеру еще с 1980-х. Коллеги выделяли ее как талантливую актрису, которая прекрасно смотрелась и в антрепризах, и на сцене «Ленкома», и в кино. Но для широкого зрителя артистка уже навсегда останется несравненной Валюхой из «Сватов».

Фанаты сериала даже не подозревали, какие страсти кипели за кадром. Как выяснилось, влюбчивая Кравченко пыталась разрушить семью женатого коллеги. Актриса всерьез увлеклась Федором Добронравовым, своим экранным партнером. Чтобы мужчина обратил на нее внимание, артистка начала заниматься в спортзале и посещать косметологов.

Наконец, набравшись сил, Кравченко решила признаться актеру в своих чувствах. Но тот только высмеял ее, заявив, что это блажь и влияние общих съемок. Добронравов напомнил коллеге, что дома его ждет любимая семья. Как уверяет актриса, вскоре ее эмоции сошли на нет, а потому она смогла даже подружиться с объектом своей симпатии.