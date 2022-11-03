Небритый, в рваной одежде: Сухомлина из «Кадетства» больше не узнать (фото)

Сериал «Кадетство», посвященный жизни воспитанников Суворовского училища, пользовался огромной популярностью у зрителей. Одним из актеров, которым проект принес всероссийскую славу, стал Аристарх Венес, воплотивший Илью Сухомлина.

Впоследствии актер сыграл в ряде других картин: на данный момент в его фильмографии около 30 работ. Между тем поклонники отмечают, что Венес сильно изменился за прошедшие годы: сегодня он далек от образа того самого суворовца.

Артист изменил цвет волос и стал блондином. Аристарх активно ведет социальные сети, а не так давно он опубликовал видео, в кадрах которого запечатлен небритым и в рваной одежде, чем немало озадачил не узнавших его пользователей Сети.

Как бы там ни было, несмотря на перемены в имидже, актер остается покорителем женских сердец. «Какой мужчина», «Блондин — это просто разрыв сердечка», «Красавчик», — пишут поклонницы под публикациями знаменитости.