Небо и земля: взгляните, какого красавца Мороз бросила ради Богомолова

За плечами Дарьи Мороз два неудачных брака. В 2018 году артистка поставила точку в отношениях с известным режиссером Константином Богомоловым. К нему знаменитость ушла от своего первого мужа, которого когда-то сама увела из семьи.

На съемках звезда сблизилась с режиссером Андреем Томашевским, который на 11 лет старше. На тот момент постановщик состоял в законном браке и вместе с женой воспитывал дочь. Но коварную Мороз это не остановило.

Вскоре отношения знаменитостей вышли за рамки дружеских и рабочих. Вот только создать крепкую семью с возлюбленным у актрисы не вышло. Дарья хотела детей, но ее избранник с этим не спешил.

Разногласия на этой почве привели к тому, что Мороз променяла кинодела на Богомолова, который внешне красавчику Томашевскому и в подметки не годится. Как бы там ни было, в этом браке звезда «Содержанок» исполнила свою мечту и родила дочь Анну.