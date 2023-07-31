Не зря этого актера обожали в СССР: до самой смерти кружил головы молоденьким (фото)

Советский кинематограф всегда был щедр на талантливых артистов. Можно долго спорить на тему о том, кто был самым обожаемым актером в Советском Союзе. Но есть один любопытный факт, который говорит сам за себя.

Известно, что Армен Джигарханян попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как наиболее востребованный артист советского кино. Именно его режиссеры снимали чаще всего. Обилие проектов с участием звезды напрямую влияло на его популярность, в том числе и у противоположного пола.

Обычно с годами любимцы публики «успокаиваются». Да и женщины находят себе нового секс-символа — помоложе и посимпатичнее. Но Джигарханяну до самой смерти удавалось кружить голову молоденьким поклонницам.

Публика еще не забыла, как в 80 лет ныне покойный Армен Борисович надумал жениться. Его супругой стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. Молодая пианистка тут же стала жертвой травли: в искренность ее чувств никто не верил. Однако блондинка не раз говорила, что искренне любила тяжелобольного Джигарханяна и делала все возможное, чтобы он провел остаток своих дней в счастье и любви.