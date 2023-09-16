Не зря боялись брать: Васильева уже заговорила о побеге из «Ленкома»

Инна Чурикова ушла из жизни в начале этого года. С тех пор стоял вопрос, кто же заменит приму в театре «Ленком». Выбор пал на Татьяну Васильеву. Звезда фильмов «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная» вовсю готовиться выйти на сцену.

Актриса признается, что присоединиться к труппе было ее давней мечтой. Много лет Васильева пыталась попасть в «Ленком», но палки в колеса ей вставляла покойная коллега. Директор театра Марк Варшавер признался, что именно Чурикова противилась приходу новой яркой артистки, боясь, что ее сдвинут с пьедестала.

Тем не менее Татьяне Васильевой удалось осуществить свою мечту. Теперь знаменитости остается определиться: готова ли она работать в театре на постоянной основе или предпочтет быть приглашенной звездой.