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Не женское занятие: звезда сериала «Проект "Анна Николаевна"» даст фору любому мужчине

28 октября 2022 10:15
Не женское занятие: звезда сериала «Проект

Зоя Бербер проводит свободное время за экстравагантным хобби.

Актрису Зою Бербер зрители знают по ролям забавной Леры из «Реальных пацанов» и полицейского-андроида из сериала «Проект „Анна Николаевна“». В жизни хрупкая блондинка довольно скромная особа. Она скептически относится к своему попаданию в списки самых желанных женщин страны и не соглашается на откровенные фотоссесии. А свободное от работы время посвящает необычному хобби, в котором может дать фору любому мужчине.

Оказалось, что уже давно Зоя увлекается резьбой по дереву. Сначала она изучала обработку материала, анализировала варианты оборудования, посещала мастер-классы и частные занятия. Большую помощь в этом ей оказали и видео-уроки. Сейчас у Бербер есть собственная небольшая мастерская, на базе которой она принимает первые заказы.

При этом у актрисы были все шансы заняться более женским увлечением. По первому образованию она швея. Но, как призналась Зоя в интервью изданию Business-Class, это дело отнимает слишком много времени и сил.

Фото: Кадр из сериала «Проект „Анна Николаевна“».
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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