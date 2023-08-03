Не женщина, а девушка: Аксинья из «Тихого Дона» должна была выглядеть именно так

В советских фильмах актеры нередко играли персонажей, которые были значительно младше их. И создатели картин шли на подобные неточности, полагаясь на талант артистов и закрывая глаза на то, что в экранизации добавляли героям десяток лет.

Так и Сергей Герасимов, выбирая актрису на роль Аксиньи Астаховой для картины по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон» остановился на Элине Быстрицкой. Хотя на самом деле актрисе на момент съемок было 29 лет. В то время как героине романа — всего 20.

И режиссер не прогадал. Элина Быстрицкая справилась с ролью блестяще. После фильма «Тихий Дон» к ней пришла всесоюзная слава. Но была в этой известности и другая сторона.

После роли Аксиньи актрисе не нравились все другие поступающие предложения, персонажи казались ей недостаточно глубокими. В итоге через три года после выхода картины актриса ушла из большого кино, сосредоточившись на театре.