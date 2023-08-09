«Не жалею»: похудение изменило Картункову до неузнаваемости
Юмористка смогла победить лишний вес, благодаря чему стала выглядеть моложе, чем 10 лет назад.
Юмористку Ольгу Картункову сделала популярной именно ее необычная внешность. Женщина обладала внушительными параметрами, которые часто обыгрывались в КВН, а позже еще и в других телепрограммах с ее участием.
Но вскоре лишний вес начал приносить артистке серьезные проблемы со здоровьем. Картункова взяла себя в руки и всего за пару лет сбросила более 80 кг. Артистка осталась пышкой, однако теперь выглядит намного лучше.
В этом можно убедиться, взглянув на архивные снимки юмористки: не так давно она поделилась фотографиями в соцсетях, чтобы наглядно показать итоги похудения. При этом Картункова отмечает, что любила себя и в прежнем весе.
«Принимала себя любой, поэтому ни на секунду ни о чем не жалею», — подписала юмористка фото.
Похудеть звезде «Однажды в России» удалось благодаря строгой диете с ограничением жиров. Помогло и дробное питание с разгрузочными днями и обязательным питьевым режимом. Интенсивные физические упражнения Картунковой запрещены, ведь в прошлом у нее была серьезная травма ноги.