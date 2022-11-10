«Не жалею ни о чем»: разрушивший жизнь известной певицы Лещенко каяться отказался

Уже 44 года Лев Лещенко счастливо живет в браке с Ириной Багудиной. Но женщина стала второй женой артиста, а в молодости в его личной жизни кипели страсти. В 1966 году Лещенко женился на певице Алле Абдаловой. Они вместе учились в ГИТИСе, а потом стали выступать на эстраде. В союзе артисты прожили 10 лет, но детей так и не завели. Абдалова в интервью уверяла, что ждала конкретного решения от Льва. Но когда певица объявила артисту о первой беременности, то радости она не увидела. Тогда женщина решилась на аборт. То же самое случилось и во второй раз. А затем Алла избавлялась от нежелательных беременностей, уже не спрашивая совета супруга.

Пара стала ссориться. А в 1976 году Лев объявил жене, что у него появилась другая женщина. Алла выставила певца за дверь и восприняла развод как крушение жизни. Впоследствии артисты примирились и тепло отзывались друг о друге. А Лещенко и сейчас считает, что поступил тогда правильно, закончив неудачный брак. Ведь с Ириной он стал действительно счастлив.

«Я не жалею ни о чем», — заявил артист в шоу «Судьба человека».

Вы могли пропустить: