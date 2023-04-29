Не заслужила такого красавца: впервые найдено фото жены Васильева из «Невского»

Антон Васильев не готов поступиться собственными принципами, поэтому никогда не откровенничает о личном. Тем не менее некоторая информация о семейной жизни популярного артиста просочилась в прессу.

Звезда сериала «Невский» успел стать отцом двух прекрасных дочерей — 12-летней Полины и шестилетней Ульяны. Разумеется, поклонникам интересно узнать, кто же является матерью наследниц артиста. По слухам, которые Васильев так и не подтвердил официально, это 50-летняя Алла Прокопович.

В СМИ пишут, что актер женился на ней уже после того, как на свет появилась их первая дочь. Любопытные фанаты нашли фото супруги Васильева и испытали горькое разочарование. Многие из них пришли к выводу о том, что Прокопович не заслужила такого красавца. Блондинка показалась поклонникам слишком простой для того, чтобы покорить сердце звезды российского кинематографа. Впрочем, о вкусах, как говорится, не спорят.