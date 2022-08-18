Не заметить невозможно: всему миру раскрыли глаза на две возмутительные ошибки в «Основном инстинкте»

«Основной инстинкт», несмотря на некоторую раскованность сюжета, в мире считается классикой кино. Фильм любят, о нем пишут, его пересматривают. Однако, даже такая картина скрывает в себе огрехи, замаскировать которые создателям не удалось.

Режиссерам и сценаристам поспешили указать сразу на два возмутительных ляпа, не заметить которые невозможно. Так, на одном из моментов на спине главного героя Ника Каррана оказывается «кочующая царапина»: в один момент полученное повреждение размещается сначала в верхней части, а уже в другом — они мало того, что зарубцевались, так еще и съехали набок.

Второй ляп оказался еще забавнее: Ник ждет Элизабет в ее комнате в темноте. В правом нижнем углу кадра, мы видим два светлых кресла с красными подушками. Когда Элиза включила свет, эти два кресла исчезли, словно канули в небытие. Обосновать их пропажу создатели не смогли.