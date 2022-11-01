Не задумывались, почему Бывалый был толстым? Роковую роль сыграла пачка масла

Евгений Моргунов известен десятками ярких персонажей. Но зрители запомнили его не только из-за эффектных перевоплощений, но и благодаря яркой внешности. При этом мало кто из фанатов догадывался, почему Моргунов всю жизнь страдал от лишнего веса.

Будущая звезда экрана родился в 1927 году в Москве. Отец юного артиста ушел на войну, поэтому ему пришлось уже в 14 лет устроиться на работу. Тяжелые нагрузки и постоянное надоедание подкашивали здоровье Моргунова, поэтому однажды он не выдержал и съел целую пачку сливочного масла, которую мать принесла домой. Артист так сильно хотел есть, что даже не закусывал хлебом.

Моргунова сражу же доставили в больницу, где врачи чудом спасли ему жизнь. Однако пачка масла весьма негативно сказалась на его здоровье: нарушился обмен веществ, а в 25 лет ему диагностировали сахарный диабет. С того времени артист страдал от лишнего веса и многочисленных проблем со здоровьем.

Однако болезненная толстота помогла ему раскрыть актерский талант. Как неоднократно отмечали зрители, именно внешность Моргунова сделала Бывалого из фильмов Гайдая таким ярким персонажем и выделяла его на фоне коллег — Юрия Никулина и Георгия Вицина.