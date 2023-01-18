Не выдержал издевок: не поверите, из-за кого дедушка Жени бежал из «Сватов»

Анатолий Васильев известен нескольким поколениям зрителей отечественного кинематографа. Харизматичный и интеллигентный актер ответственно подходил к работе, и это качество только располагало к нему режиссеров.

Над образом Юрия Ковалева из сериала «Сваты» мужчина тоже хорошо постарался. Умный и обаятельный профессор ставился в противовес герою Федора Добронравова. Такая конфронтация достигла своего пика во время съемок 4-го сезона. По сюжету противостояние между двумя дедушками Жени выходило на абсолютно новый уровень.

Талантливому актеру не понравилось, что его коллега будет еще жестче и чаще издеваться в кадре над профессором Ковалевым. Кроме того, он посчитал, что шутки Добронравова будут ставить персонажа в неловкое положение. Сценарий отказались менять, и Васильев принял для себя сложное, но необходимое решение. Он ушел из проекта, а в сериале его герой должен был умереть.