Не выдержал испытания славой: почему на самом деле распались «Гардемарины»

Когда в 1988 году на экраны вышел телефильм «Гардемарины, вперед!», миллионы советских зрительниц влюбились в исполнителей главных ролей. Одни поклонницы отдавали предпочтение Дмитрию Харатьяну, другие — Сергею Жигунову. Свои фанатки были и у князя Оленева, роль которого сыграл Владимир Шевельков. Но если его коллеги в дальнейшем построили звездную карьеру, то этот актер надолго пропал с экранов. Более того, в продолжении «Гардемаринов» его и вовсе заменили Михаилом Мамаевым.

Как выяснилось, проблемы с Шевельковым начались еще на съемках первой части. Он постоянно дерзил режиссеру Светлане Дружининой, настаивал на другом образе своего персонажа и давал ненужные советы. Совместная работа была окружена таким напряжением, что после премьеры и Владимир, и Светлана зареклись работать друг с другом.

Шевельков снялся еще в нескольких лентах, например, в фильме «Сердца трех» 1992 года. А затем актеру просто наскучила слава: в порыве гнева он обзвонил киностудии и попросил больше не присылать ему новые предложения. Позже Владимир пожалел об этом. В освободившееся время мужчина решил попытать силы в режиссуре. Сейчас на его счету музыкальные клипы и серии популярных проектов, таких как «Васильевский остров», «Тест на беременность» и «Спасская». Иногда он появляется и в кадре, в основном в эпизодических ролях.