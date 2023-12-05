Не всегда была Надюхой: в этой миловидной блондинке не узнать Дорошину (фото)

Нина Дорошина запомнилась массовому зрителю как Надежда, главная героиня лирической комедии «Любовь и голуби». Зрители осыпали артистку комплиментами, но лишь самые преданные фанаты догадывались, что начала карьеру Дорошина еще в юности.

Так, еще в школе будущая знаменитость нашла свое призвание, записавшись в драматический кружок. А после стала студенткой Щукинского училища, где ее однокурсниками стали Александр Ширвиндт и Лев Борисов.

В то же время Дорошина начинает активно сниматься. Дебютом артистки стала военная драма «Первый эшелон», где она воплотила роль Нелли Паниной. Режиссеры и зрители тут же обратили внимание на эффектную артистку. В кадре Дорошина отличается красотой и целеустремленным взглядом. Эта роль позволила ей пробиться в большое советское кино. А преданные зрители до сих удивляются, как молодо выглядела их любимая артистка в самом начале карьеры.