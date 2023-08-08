Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко

Ирина Мирошниченко ушла из жизни в прошлый четверг. Смерть звезды сцены стала большим ударом для ее близких, ведь знаменитость не жаловалась на проблемы со здоровьем. При этом многие не могут поверить, что причиной смерти артистки стали осложнения после гриппа.

По словам ее близкой подруги Ларисы Лужиной, Мирошниченко точно не могла скончаться от простого гриппа, которым болеют сотни людей. Артистка уверена, что ее подругу сгубил более серьезный вирус, который ни медики, ни она просто не смогли вовремя распознать.

«Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю», — призналась Лужина в беседе с «Московским комсомольцем ».

Также знаменитость отметила, что Мирошниченко была в прекрасной физической форме. Артистка до последнего ездила по стране с творческой программой и отличалась бодростью и жизнелюбием.