Не все мужчины так могут: выходка Василисы из «Хозяйки тайги» шокировала народ

Актрис принято считать хрупкими и нежными созданиями с очень глубокими внутренними переживаниями. Но Марина Казанкова решила сломать этот стереотип.

Многие зрители заметили, как гармонично девушка смотрится в роли егеря Василисы в детективном сериале «Хозяйка тайги». Голубоглазая красавица на экране была смелой и немного мужественной.

Оказалось, что этими качествами артистка обладает и в реальной жизни. Она увлекается разными видами спорта, в том числе и экстремальными. Но главной ее страстью всегда будет фридайвинг. В этом деле она стала настоящим мастером и несколько раз вошла в «Книгу рекордов Гиннесса». Марина опередила многих мужчин, проплыв в ластах самую длинную дистанцию, составляющую 154 метра. Кроме того, задержав дыхание чуть больше чем на три с половиной минуты, она, почти как русалочка, исполнила подводный танец и снова стала первой в своем мастерстве. Даже прогулка на глубине 69 метров не испугала эту актрису, и она вновь опередила представителей сильного пола.