Не все могут короли: известная актриса поскандалила с пассажиркой в аэропорту

Екатерина Шпица вновь угодила в неприятную ситуацию в воздушной гавани. Знаменитости не везет то с сотрудниками аэропорта, то с другими путешественниками.

Прежде она жаловалась, что из-за опоздания на пару минут ее не пустили на борт самолета. Артистку возмутила принципиальность стюардессы, из-за которой ей так и не удалось попасть на кинофестиваль. Теперь же с актрисой случилось новое приключение.

В саратовском аэропорту она поскандалила с другой пассажиркой. В ожидании вылета Екатерина решила скоротать время в бизнес-зале. Она заняла место рядом с незнакомой женщиной. Вскоре между ними завязалась перепалка.

Своим присутствием Шпица сильно нервировала незнакомку.

«Можно вы не будете здесь ходить?» — возмутилась неприветливая дама, посчитав, что звезда экрана зашла на ее территорию.

Екатерина не хотела усугублять конфликт, но все же предала его огласке в социальных сетях. Едкое замечание в свой адрес она назвала хамством и уточнила, что встретившаяся ей на пути женщина, скорее всего, глубоко несчастна, если кидается на ни в чем не повинных людей.