Не все дети Влада Листьева дожили до совершеннолетия: что с ними стало

Про журналиста Влада Листьева до сих пор вспоминают с огромной ностальгией. Он внес немало новых «фишек» в телевидение, но его жизнь трагично оборвалась в 38 лет. Оказывается, злой рок преследовал Листьева много лет подряд.

Известно, что у Владислава было четверо детей, но двое из них погибли еще до совершеннолетия. Старший ребенок ведущего родился в браке с Еленой Есиной. Недоношенный мальчик прожил всего три дня, после чего Листьев впал в затяжную депрессию. Вскоре его отношения с женой разладились. Есина забеременела во второй раз, но Владислав все равно ушел из семьи. Журналист общался с дочерью Валерией и исправно платил алименты, но до тех пор, пока у него не родился сын Владик от второй жены Татьяны Лялиной. Наследник Листьева в младенчестве перенес инфекцию, после чего потерял зрение и слух. Владислав не отходил от больного ребенка и собирал средства на операцию, но не успел — в шесть лет мальчик умер.

У Листьева и Лялиной был еще один сын — Александр. Влад всячески баловал наследника и обеспечил ему хорошее образование. Позже Александр отучился в Англии. А 10 лет назад он стал героем криминальной хроники: Александр устроил гонки по МКАДу в нетрезвом виде и спровоцировал аварию. Мужчина провел две недели в спецприемнике.

Единственная дочь Листьева Валерия отучилась на логопеда, но свою жизнь связала с индустрией красоты. Она часто общается с единокровным братом.