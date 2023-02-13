Не вписывается в стандарты: гляньте, какой стала дочь Энди Макдауэлл (фото)

Американская актриса и модель Энди Макдауэлл долгие годы была рекламным лицом крупнейших мировых брендов. Однако она не смогла передать свои роскошные данные дочери.

Рэйни родилась в браке Макдауэлл и музыканта Пола Куэлли. Она пошла по стопам матери и тоже стала актрисой и моделью. Правда, до параметров Энди ей далеко, ведь рост девушки составляет 168 сантиметров. Из-за этого Рэйни не вписывается в стандарты модельного бизнеса, поэтому ей не удалось построить завидную карьеру на подиуме.

Зато девушка активно снимается в кино. Рэйни появлялась в картинах «Безумцы», «8 подруг Оушена» и «Ультразвук». Также дочь актрисы пишет песни, которые исполняет в кругу родных и близких.

Энди Макдауэлл прославилась на весь мир после выхода комедий «Четыре свадьбы и одни похороны» и «День сурка». У нее две дочери и сын от Пола Куэлли, с которым актриса развелась в конце 90-х. Сегодня Макдауэлл часто становится героиней светской хроники: стареющая звезда фильма «День сурка» отказывается закрашивать седину, что вызывает неоднозначную реакцию.