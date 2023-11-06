Не верится, что играла Тарханова: во время съемок этого фильма даже режиссер плевался

Красавица Глафира Тарханова прославилась благодаря роли в сериале «Громовы». Проект 2006 года стал не первым в карьере актрисы. Девушка уже играла на сцене «Сатирикона» и активно снималась в кино. Сегодня в портфолио артистки десятки успешных проектов, но на самом старте она чуть не загубила свою карьеру.

За год до выхода «Громовых» Тарханова снималась в фильме «Главный калибр», где познакомилась с партнером по съемочной площадке Алексеем Фадеевым.

По сюжету актеры должны были изобразить на экране бурную влюбленность. Но сделать это никак не удавалось. А все потому, что артисты действительно прониклись друг к другу романтическими чувствами. Юная Глафира ужасно стеснялась своих истинных эмоций, поэтому перед камерой вела себя зажато и неуверенно. Режиссеру постоянно приходилось останавливать съемки и отчитывать парочку. Об этом рассказало издание «Караван историй».

К счастью, ужасная игра Тархановой не помешала ее карьере. Актеры до сих пор вместе, а Глафира с тех пор ведет себя на площадке профессионально и не смешивает работу с личными отношениями.