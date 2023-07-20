Не верится, что ей 51: бывшая жена Лепса расцвела после развода (фото)

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова нежится на курорте в теплых краях, пока экс-супруг принимает поздравления с днем рождения. Бывшей балерине 51 год, но она легко может похвастаться фигурой в купальнике.

Правда, для соцсетей она выбрала менее откровенный, но все равно очень открытый образ. Анна Шаплыкова продемонстрировала шикарные худые ноги в коротеньких шортах. Также она надела белый обтягивающий топ и легкую рубашку. Судя по выложенным фотографиям, где бывшая жена автора хита «Рюмка водки» позирует под солнечными лучами пляжного курорта, она находится в прекрасной форме. То же самое можно сказать и о настроении Анны Шаплыковой. На фотографиях она широко улыбается и выглядит счастливой.

Напомним, Григорий Лепс прожил с ней в браке более 20 лет. Но два года назад пара рассталась, хотя бывшие супруги и продолжают поддерживать связь после развода. Однако делают это исключительно ради детей. Исполнитель не раз говорил, что очень жалеет о том, что потерял Анну Шаплыкову, но добавлял, что бывшая жена его никогда не простит, что бы Лепс ни сделал.