Не верится, что этот пикантный эпизод «Ералаша» не раз крутили по ТВ (видео)

В детском киножурнале «Ералаш» есть парочка далеко не детских выпусков. Иногда юным актерам по указанию режиссера приходилось устраивать на съемочной площадке настоящий разврат.

Взять хотя бы эпизод под названием «Потанцуем?». После дружеской вечеринки именинница, которую сыграла Мажена Амбражевич, делает так, чтобы один из гостей остался с ней. Герою в исполнении Александра Головина пришлось испытать на себе всю мощь беспощадного женского флирта.

Виновница торжества недвусмысленно намекает на продолжение банкета и спрашивает, на все ли ради нее готов возлюбленный. Тот, не раздумывая ни секунды, дает положительный ответ, но радуется рано.

Юноша бледный со взором горящим по просьбе красавицы закрывает глаза и готовится к поцелую, но вместо горячих объятий получает раковину с горой немытой посуды. Пикантную серию с безобидным и юморным финалом не раз крутили по ТВ. И даже сегодня, когда на экранах показывают и не такое, смотреть ее без чувства испанского стыда не получается.