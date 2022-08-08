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Не в России, не в Латвии: оставшаяся не у дел Лобода раскрыла свое местонахождение

8 августа 2022 12:15
Не в России, не в Латвии: оставшаяся не у дел Лобода раскрыла свое местонахождение

Певица поделилась снимками из-за рубежа.

Буквально неделю назад Светлана Лобода признавалась в любви к Латвии, где она обосновалась после того, как покинула Россию. Певица отмечала, что страна поражает ее спокойным образом жизни и размеренностью, обилием пожилых людей в Юрмале, гуляющих по улицам. Лобода даже начала планировать, как встретит старость в Латвии.

Однако теперь Светлана уехала из Европы: на днях она поделилась снимками с подписчиками и раскрыла свое местонахождение. Как выяснилось, оставшаяся не у дел певица проводит время в США.

После отъезда из России карьера Светланы переживает не лучшие времена. В июле она дала первый за долгое время концерт в Грузии, но следующие выступления певица пока не анонсировала. Судя по опубликованным в Сети кадрам, в Америке Светлана не планирует работать на концертах, а лишь отдыхает и посещает дорогие магазины и бары. Там же, в США, сейчас находится и Наргиз Закирова: после того, как ей запретили въезд в Россию, она вынуждена выступать в американских барах.

Фото: Архивы пресс-службы Светланы Лободы
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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