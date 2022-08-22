Не в первый раз: Варнава нашла утешение в объятиях известного певца после развода

Только недавно поклонники Екатерины Варнавы обсуждали слухи о ее разводе с Александром Молочниковым. Сообщалось, что пара еще весной тайно поженилась. Но затем источники начали судачить об изменах театрального режиссера с молодыми актрисами. Согласно одной из версий, как только сплетни дошли до Варнавы, она тут же рассталась с возлюбленным. Она отписалась от Молочникова в соцсетях и удалила все совместные снимки, хотя ранее признавалась, что мечтает о детях от бойфренда.

Теперь актриса нашла утешение в объятиях известного певца. В рамках авторского спектакля «Абсолютно нага» Варнава выпила на брудершафт с Сергеем Лазаревым, а затем они продемонстрировали настолько страстный поцелуй, что невольные зрители казались очень смущенными.

«Мой любимый друг Сергей Лазарев», — представила актриса музыканта на видео, появившемся в Сети.

Поклонники Варнавы припомнили, что это уже не первый раз, когда Екатерина позволяет себе откровенные объятия с Лазаревым. Еще в 2019 году певец поздравлял артистку с днем рождения, выложив в соцсетях снимок их поцелуя и снабдив его многозначительными смайликами в виде сердечек.