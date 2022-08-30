Не узнать: как сейчас выглядит главная злодейка сериала «Бедная Настя» Анна Горшкова

Участие в сериале «Бедная Настя» стало для Анны Горшковой кинодебютом. До этого она работала в модельном агентстве. В проекте начинающей актрисе досталась сложная роль злодейки и крепостной актрисы Полины, которая пыталась навредить героине Елены Кориковой. Но, несмотря на отрицательного персонажа, зрителям понравилась Горшкова. Прежде всего потому, что ей легко и естественно удалось сыграть противоречивую натуру.

Сейчас Анне 38 лет, и она до сих пор активно снимается. За ее плечами роли в сериалах «Две судьбы» и «Дом с лилиями». А в 2008 году ей посчастливилось поработать с режиссером Станиславом Говорухиным и сыграть в главной роли в его фильме «Пассажирка».

Судя по снимкам в соцсетях, теперь Горшкова почти не напоминает Полину из «Бедной Насти». Она сильно похудела, лишившись очаровательных пухлых щек. А русую косу актриса сменила на белокурые локоны. Фанаты считают, что Анна превратилась в настоящую красавицу.