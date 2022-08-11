Не узнать: фанаты в восторге от свежего фото Махидевран из «Великолепного века»

Нур Феттахоглу по праву считается одной из самых известных турецких актрис. Поклонники внимательно следят за каждым шагом знаменитости не один год, однако она продолжает удивлять их неожиданными перевоплощениями. Например, не так давно артистка поделилась трогательным кадром, сделаным во время ее отпуска, приятно поразив поклонников.

Как отметили фанаты, они едва узнали Феттахоглу на фотографии. Дело в том, что артистка собрала волосы в эффектный пучок, полностью преобразившись. При этом живые эмоции фотографии также подкупили пользователей сети.

«Ты невероятная», «Как обычно, самая красивая женщина», «Какая естественная красота», «Я заворожен», — пишут пользователи сети.

Также не оставили кадр без внимания и коллеги артистки. В комментариях можно увидеть несколько хвалебных отзывов от других турецких знаменитостей, которые осыпали звезду «Великолепного века» комплиментами.