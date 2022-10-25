Не уважают свою культуру: иностранцы подняли русских на смех из-за «Матильды»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает запутанную историю взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина стала причиной нескольких скандалов в России из-за своей исторической недостоверности. По этой же причине, как оказалось, фильм не полюбили и иностранные зрители.

Как отмечают зрители из зарубежья, «Матильда» доказывает, что российские режиссеры и сценаристы совсем не стараются с уважением относиться к историческим фактам. Они готовы перевирать события ради яркого сюжета.

«Это настолько исторически неточно, что вызывает смех. Я думал, что российские кинематографисты уважают свою историю настолько, чтобы быть хотя бы немного точными с фактами», — пишет один из зрителей.

При этом российские пользователи Сети согласились с иностранной критикой. Как отметили неравнодушные зрители, «Матильда» может убедить будущие поколения в правдивости своей версии истории и запутать людей.