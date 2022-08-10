Не Утесов и не Леонид: почему великий певец открестился от собственного имени

Леонид Утесов еще при жизни стал по-настоящему народным певцом. Критики долго не признавали творчество Утесова, называя артиста «безголосым», но, видя популярность музыканта среди жителей СССР, недоброжелатели отступили. В 1965 году 70-летнему Утесову даже первому из артистов советской эстрады присвоили официальное звание «народного».

А ведь карьера певца могла сложиться по-другому. При рождении его звали не Утесов и не Леонид. Лазарь Вайсбейн собирался пойти по стопам своего отца, коммерсанта в Одессе. Но из торгового училища его отчислили. Лазарь решил попытать счастья в цирке, ведь он мог искусно играть на любых музыкальных инструментах. Оттуда он попал в Театр миниатюр, куда его пригласил известный артист Ефим Скавронский. Но тот поставил молодому коллеге условие — сменить имя на более звучный псевдоним. С именем Лазарь долго не думал, выбрав вариант «Леонид». А вот фамилию он подбирал не один день.

Вайсбейну хотелось, чтобы его называли как-то возвышенно, поэтому он начал перебирать географические термины. А так как фамилии Горин и Скалов уже носили известные люди в Одессе, артист и остановился на Утесове. Под этим именем он и стал впоследствии известен.