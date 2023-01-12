Не уступает ей и сегодня: гляньте, что стало с главной соперницей Моники Беллуччи

Валерия Голина является одной из самых привлекательных актрис нашего времени. Это звание голубоглазая итальянка получила благодаря природному магнетизму и необычной внешности.

Красоту девочки увидели в совсем юном возрасте, и уже в 14 лет она могла похвастаться модельным портфолио. Даже первая роль пришла к ней без особого труда. Девушку, не имеющую никакого актерского опыта, просто пригласили сыграть в фильме Лины Вертмюллер. Именно после этого опыта Валерия поняла, чему хочет посвятить свою жизнь.

Режиссеры то и дело предлагали артистке новые проекты, и она с радостью выбирала из них те, которые близки ей по духу. Грация и чувственность покорили многих зрителей, так что ее часто сравнивали со знаменитой Моникой Беллуччи.

Сегодня женщина остается такой же притягательной красавицей и все еще может составить конкуренцию своей кареглазой сопернице. 57-летняя Валерия не утратила своего шарма и продолжает играть нежные, романтические роли.