Не устояла перед чарами: звезда «Бедной Насти» прямо на съемках изменяла мужу

На съемочной площадке сериала «Бедная Настя» Елена Корикова времени даром не теряла. Актриса, которой досталась в проекте главная роль, закрутила страстный роман с коллегой по цеху.

Трогательная и нежная блондинка запала в душу Даниилу Страхову, воплотившему барона Владимира Корфа. Актер был женат, но не считал это препятствием для интрижки. Корикова также была дамой несвободной. Она состояла в браке с оператором Максимом Осадчим, но не устояла перед чарами нового воздыхателя.

Влюбленным не удалось скрыть свою связь от остальных. Дошло до того, что один из доброжелателей рассказал правду жене Страхова — актрисе Марии Леоновой. Как пишет «Комсомольская правда », обманутая супруга явилась на съемочную площадку, где и застала изменщиков. Только после этого отношения Кориковой и Страхова подошли к концу.