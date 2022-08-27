Не успела выйти из образа: оголившаяся Рудова оконфузилась на всю страну

Наталья Рудова произвела фурор на недавней кинопремьере, сама того не желая. В Москве режиссер Сарик Андреасян представил свой новый сериал «Жизнь по вызову», посвященный будням эскорт-агентства. Одну из работниц элитной организации сыграла 39-летняя актриса Наталья Рудова.

На красной дорожке актриса появилась в эффектном белом брючном костюме. Причем глубокое декольте пиджака демонстрировало отсутствие у звезды нижнего белья. Об этом Наталья пожалела уже довольно скоро. Отвечая на вопрос одного из репортеров, она эмоционально развела руки в стороны, и пиджак предательски распахнулся. Оголившаяся Рудова выглядела смущенной и даже испуганно охнула, заметив, что все попало на камеры. Видео в Сети опубликовал Telegram-канал Super .

«Забыла», — посетовала Наталья, поспешив поскорее завершить общение с прессой.

В Сети уже высмеяли актрису, предположив, что она просто не успела выйти из образа героини, которую исполнила в сериале. Рудова инцидент комментировать не стала — в соцсетях она поделилась с подписчиками только удачными фото и видео с кинопоказа.