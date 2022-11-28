Не укладывается в голове: что творила Галина Польских во время съемок «Дикой собаки Динго»

Актерский дебют Галины Польских случился в фильме «Дикая собака Динго». Артистка согласилась на роль, несмотря на то, что тогда у нее на руках был маленький ребенок.

Первым мужем актрисы стал Фаик Гасанов, вместе с которым она училась во ВГИКе. У супругов родилась дочь Ирада. Жизнь текла своим чередом, пока Польских не получила приглашение от Юлия Карасика на съемки.

Многие коллеги отговаривали режиссера от работы с Галиной Александровной. Мол, кормящей матери будет сложно правдоподобно сыграть роль 15-летнюю девушку-подростка. Однако кинодел настоял на своем и не прогадал. С поставленной задачей Польских справилась великолепно, но съемки обернулись семейной драмой.

Звезда экрана влюбилась в Вячеслава Чаплина, который был вторым режиссером картины. Это не укладывается в голове, но артистка принялась изменять мужу прямо на съемочной площадке. Когда Гасанов узнал о неверности супруги, то нашел в себе силы простить ее. Он вышел на откровенный разговор с соперником, которого попросил никогда больше не вмешиваться в его отношения с возлюбленной.