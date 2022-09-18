Не удержала мужа, но спасла сына: жизнь звезды «Все будет хорошо» оборвалась в 36 лет

Ольга Беляева стала известна зрителям по ролям в фильмах «Все будет хорошо» и «Четвертая планета». Критики высоко ценили талант артистки и верили, что она сможет удивить их новыми ролями. Однако в 2000 году она неожиданно пропала с экранов.

Поворотным эпизодом в жизни Беляевой стала встреча с режиссером Дмитрием Астраханом. Постановщик преподавал в Свердловском театральном училище и покорил студентку своей харизмой. В итоге они стали мужем и женой, а в конце 80-х переехали в Санкт-Петербург.

Там Беляева начала активно развивать свою карьеру, а свободное время уделяла семье. В 1993 году у пары родился сын Павел. Артистка была счастлива в отношениях, однако Астрахан неожиданно заявил, что уходит в другую семью: он познакомился с танцовщицей Еленой Громовой, которая завоевала его сердце.

В итоге артистка с сыном начали жить вдвоем. Однажды она проснулась среди ночи от едкого запаха дыма. Второпях Беляева выбежала за дверь с Павлом на руках и попала в огонь: злоумышленники подожгли входную дверь. Ожоги оказались настолько сильными, что Ольга оказалась в больнице. Несмотря на оказанную помощь, связи Астрахана и работу медиков, жизнь Беляевой не удалось спасти, но ее наследник, как стало известно в шоу «Судьба человека», со временем смог восстановиться.

Популярная актриса скончалась на 36-м году жизни. За свою короткую карьеру она успела сняться лишь в 13 проектах, но надолго осталась в сердцах зрителей.