Не удалось Орбакайте и Кориковой: гляньте, кто покорил сердце секс-символа страны

Красавцы-актеры часто не могут найти свою вторую половину и обрести счастье в семейной жизни. Эта участь постигла Михаила Мамаева, который известен по роли Никиты Оленева из фильмов про гардемаринов.

Видному и статному актеру приписывали роман с коллегой по съемочной площадке Кристиной Орбакайте. В «Гардемаринах» она сыграла роль принцессы Фике. Пара смотрелась в кадре очень органично, что и спровоцировало слухи об их отношениях за кадром. Однако актеры все отрицали.

Следующей звездой, с которой молва сосватала Мамаева, стала Елена Корикова. Актеры были задействованы на съемках сериала «Чемпион». Слухи про их роман ходили долго и упорно, однако сами артисты отказывались их как-то комментировать.

А около десяти лет назад Мамаев оказался на программе «Давай поженимся!» и ушел под ручку с новой пассией. Сердце секс-символа отечественного кино покорила 31-летняя Александра. Девушка обладала довольно обычной внешностью: заурядное лицо, непримечательные черты, стандартная прическа. Впрочем, эти отношения не получили развития. Сегодня 57-летний актер по-прежнему холостой.