Не у всех есть такое: особенность Арзамасовой ошеломила народ

«Папина дочка» и молодая мама Елизавета Арзамасова сейчас отдыхает в Турции со своими супругом, фигуристом и предпринимателем Ильей Авербухом. Спортсмен с удовольствием устраивает супруге целые фотосессии и делится получившимся снимками в Сети.

Это неудивительно, ведь актриса, которая два года назад родила ему сына Льва, находится в своей лучшей форме. На одной из последних фотографий она позирует в шелковой юбке и кроп-топе. В этом наряде прекрасно видно, что у актрисы нет ни грамма лишнего веса. Также поклонники заметили, что мало кто может похвастаться подобным стальным прессом, не у каждого есть такая шикарная фигура.

Сама же Арзамасова, отвечая на комментарии, рассказала, что ее форма — это результат постоянного труда. Актриса следит за питанием и регулярно занимается спортом, чтобы можно было носить любую одежду и продолжать радовать любимого мужа.